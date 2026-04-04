Черкас: в моём понимании «Автомобилист» должен был проходить «Салават»

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас прокомментировал поражение «Автомобилиста» в серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 от «Салавата Юлаева» (2-4).

«Конечно, с точки зрения накала и интриги серия «Автомобилист» – «Салават» была очень интересной. Здесь надо поблагодарить обе команды за интересную интригу. Но в моём понимании «Автомобилист» должен был проходить «Салават». По игрокам, по тому, как складывался сезон – они должны были проходить», — приводит слова Черкаса Vprognoze.

По итогам регулярного чемпионата «Автомобилист» занял четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции с 84 очками.