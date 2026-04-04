Защитник СКА Педан: Бландизи — настоящий энерджайзер, как из рекламы батареек

Защитник СКА Андрей Педан назвал нападающего команды Джозефа Бландизи самым весёлым игроком в клубе.

– Кто в СКА самый весёлый?

– Бландизи. Джо – настоящий энерджайзер, как из рекламы батареек, которую раньше по телевизору показывали. Постоянно заряжен.

– Кто раньше всех приходит на тренировку?

– Филлипс, а после него я и Серёга Плотников. Когда прихожу на арену за полтора-два часа, Маркус всегда уже здесь.

– Кто главный меломан?

– Я люблю разную музыку, поэтому назову себя. Ещё у Джо хорошие песни. Мы с ним чаще всего включаем музыку в раздевалке. Если ребятам нравится – оставляем, если не нравится – они переключают.

Мы с Бландизи меняемся. Когда хочется послушать русские песни, я подключаюсь. В старом телефоне у меня были отдельные плейлисты во время разминки, перед игрой, между матчами и так далее. Жанры звучали разные – от рока до поп-хитов 90-х, – приводит слова Педана пресс-служба СКА.