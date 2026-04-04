Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник СКА Педан: Бландизи — настоящий энерджайзер, как из рекламы батареек

Комментарии

Защитник СКА Андрей Педан назвал нападающего команды Джозефа Бландизи самым весёлым игроком в клубе.

– Кто в СКА самый весёлый?
– Бландизи. Джо – настоящий энерджайзер, как из рекламы батареек, которую раньше по телевизору показывали. Постоянно заряжен.

– Кто раньше всех приходит на тренировку?
– Филлипс, а после него я и Серёга Плотников. Когда прихожу на арену за полтора-два часа, Маркус всегда уже здесь.

– Кто главный меломан?
– Я люблю разную музыку, поэтому назову себя. Ещё у Джо хорошие песни. Мы с ним чаще всего включаем музыку в раздевалке. Если ребятам нравится – оставляем, если не нравится – они переключают.

Мы с Бландизи меняемся. Когда хочется послушать русские песни, я подключаюсь. В старом телефоне у меня были отдельные плейлисты во время разминки, перед игрой, между матчами и так далее. Жанры звучали разные – от рока до поп-хитов 90-х, – приводит слова Педана пресс-служба СКА.

СКА повторил антирекорд 16-летней давности! Что будет дальше с великим Ларионовым?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android