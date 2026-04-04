Демидов занял второе место в списке претендентов на «Колдер Трофи» по версии Daily Faceoff

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов вошёл в список претендентов на «Колдер Трофи» по версии Daily Faceoff. Приз вручается лучшему новичку регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин занял вторую строчку в рейтинге, а возглавил список защитник «Нью -Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер. В топ-10 также вошёл российский защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Мэттью Шефер («Айлендерс»);

2. Иван Демидов («Монреаль»);

3. Беккетт Сеннеке («Анахайм Дакс»);

4. Якуб Добеш («Монреаль»);

5. Йеспер Валльстедт («Миннесота Уайлд»);

6. Александр Никишин («Каролина»);

7. Джимми Снаггеруд («Сент-Луис Блюз»);

8. Райан Леонард («Вашингтон Кэпиталз»);

9. Оливер Капанен («Монреаль»);

10. Фрейзер Минтен («Бостон Брюинз»).