Демидов занял второе место в списке претендентов на «Колдер Трофи» по версии Daily Faceoff

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов вошёл в список претендентов на «Колдер Трофи» по версии Daily Faceoff. Приз вручается лучшему новичку регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин занял вторую строчку в рейтинге, а возглавил список защитник «Нью -Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер. В топ-10 также вошёл российский защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин.
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
1. Мэттью Шефер («Айлендерс»);
2. Иван Демидов («Монреаль»);
3. Беккетт Сеннеке («Анахайм Дакс»);
4. Якуб Добеш («Монреаль»);
5. Йеспер Валльстедт («Миннесота Уайлд»);
6. Александр Никишин («Каролина»);
7. Джимми Снаггеруд («Сент-Луис Блюз»);
8. Райан Леонард («Вашингтон Кэпиталз»);
9. Оливер Капанен («Монреаль»);
10. Фрейзер Минтен («Бостон Брюинз»).