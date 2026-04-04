«Авто» примет «Толпар» в серии 1/8 финала Кубка Харламова — 2026 на «УГМК-Арене»

МХК «Авто» в рамках 1/8 финала розыгрыша Кубка Харламова примет «Толпар» на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба МХЛ в телеграм-канале. Ближайшая встреча состоится 7 апреля и начнётся в 17:00 мск. На данный момент в серии со счётом 2-0 ведёт «Авто». Вторая игра, если потребуется, пройдёт 8 апреля.

Обычно екатеринбургская команда проводит домашние матчи на стадионе имени Александра Козицына в Верхней Пышме. Ранее «Автомобилист» закончил участие в розыгрыше Кубка Гагарина — 2026, проиграв в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ «Салавату Юлаеву» со счётом 2-4.

По итогам регулярного чемпионата МХЛ «Авто» занял пятое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции с 76 очками.