Нападающий СКА Хайруллин высказался о вылете команды в первом раунде плей-офф КХЛ

Комментарии

Нападающий СКА Марат Хайруллин высказался о вылете клуба из Кубка Гагарина — 2026. Команда проиграла ЦСКА в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ со счётом 1-4.

«Сезон окончен. К сожалению, это не тот результат, к которому мы шли, он не совпадает с нашими ожиданиями и ожиданиями болельщиков. Хотели намного большего, как и положено, бороться за Кубок. Но увы.

Трудно подбирать слова. Это болезненный вылет в первом [раунде], от которого трудно отойти. Могу сказать одно: спасибо вам большое за поддержку, болельщики! Вы гнали нас вперёд, верили и поддерживали до конца!» – написал Хайруллин в своём телеграм-канале.

