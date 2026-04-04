Кейл Макар высказался о том, что Бёрнс близок к отметке в 1000 матчей подряд без пропусков
Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар высказался о том, что игрок команды Брент Бёрнс может стать вторым хоккеистом в истории Национальной хоккейной лиги, сыгравшим 1000 матчей подряд без пропусков в регулярках. Он достигнет этой отметки сегодня, если примет участие в игре с «Даллас Старз», которая начнётся в 22:00 мск.
НХЛ — регулярный чемпионат
04 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
0 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Нечас (Лехконен, Тэйвз) – 50:39 0:2 Маккиннон (Нечас, Мэнсон) – 59:02
«Сыграть столько матчей в целом, а тем более столько матчей подряд, — это впечатляет. Это просто невероятно», — приводит слова Макара пресс-служба НХЛ.
Данный рекорд принадлежит Филу Кесселу, на счету которого 1064 игры подряд. Всего в активе Бёрнса на данный момент 1571 матч в НХЛ.
- 6 апреля 2026
-
10:20
-
10:00
-
09:45
-
09:25
-
09:10
-
08:50
-
08:50
-
08:30
-
08:15
-
07:45
-
07:30
-
07:27
-
07:21
-
07:15
-
07:05
-
06:47
-
06:46
-
06:28
-
06:27
-
06:11
-
06:02
-
05:46
-
05:40
-
05:38
-
04:54
-
04:46
-
04:39
-
04:36
-
04:04
-
02:45
-
02:43
-
02:33
-
02:26
-
02:15
-
01:59