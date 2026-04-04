Кейл Макар высказался о том, что Бёрнс близок к отметке в 1000 матчей подряд без пропусков

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар высказался о том, что игрок команды Брент Бёрнс может стать вторым хоккеистом в истории Национальной хоккейной лиги, сыгравшим 1000 матчей подряд без пропусков в регулярках. Он достигнет этой отметки сегодня, если примет участие в игре с «Даллас Старз», которая начнётся в 22:00 мск.

«Сыграть столько матчей в целом, а тем более столько матчей подряд, — это впечатляет. Это просто невероятно», — приводит слова Макара пресс-служба НХЛ.

Данный рекорд принадлежит Филу Кесселу, на счету которого 1064 игры подряд. Всего в активе Бёрнса на данный момент 1571 матч в НХЛ.