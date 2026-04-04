Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кейл Макар высказался о том, что Бёрнс близок к отметке в 1000 матчей подряд без пропусков

Комментарии

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар высказался о том, что игрок команды Брент Бёрнс может стать вторым хоккеистом в истории Национальной хоккейной лиги, сыгравшим 1000 матчей подряд без пропусков в регулярках. Он достигнет этой отметки сегодня, если примет участие в игре с «Даллас Старз», которая начнётся в 22:00 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
0 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Нечас (Лехконен, Тэйвз) – 50:39     0:2 Маккиннон (Нечас, Мэнсон) – 59:02    

«Сыграть столько матчей в целом, а тем более столько матчей подряд, — это впечатляет. Это просто невероятно», — приводит слова Макара пресс-служба НХЛ.

Данный рекорд принадлежит Филу Кесселу, на счету которого 1064 игры подряд. Всего в активе Бёрнса на данный момент 1571 матч в НХЛ.

Материалы по теме
Брент Бёрнс вышел на чистое второе место по матчам без пропусков в регулярках НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android