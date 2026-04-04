Черкас оценил шансы минского «Динамо» на победу над «Ак Барсом» в серии плей-офф КХЛ

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас высказался о предстоящей серии 1/4 финала Кубка Гагарина — 2026 между минским «Динамо» и казанским «Ак Барсом». Первый матч серии состоится 9 апреля в Минске.

«Мне кажется, что в сегодняшней ситуации у Минска есть большие возможности пройти «Ак Барс». Вратарь у «Динамо» получше, играет здорово. Да и в целом и состав, и организация игры у Минска в этом сезоне лучше. Это будет интересная серия. У «Ак Барса» тоже есть интересные игроки. Там человек пять-шесть могут в любой момент изменить ход игры. Пара интригующая. У Минска точно есть шанс», — приводит слова Черкаса Vprognoze.

Ранее белорусский клуб в 1/8 финала Кубка Гагарина прошёл московское «Динамо» (4-0), а казанцы оказались сильнее «Трактора» (4-1).