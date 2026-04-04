«Даллас» будет использовать альтернативную форму в плей-офф

«Даллас Старз» будет использовать чёрно-зеленую альтернативную форму, вдохновлённую чемпионским комплектом 1999 года, в домашних играх плей-офф. Об этом сообщает пресс-служба клуба в социальной сети Х.

«Уходящие корнями в историю. Готовы к тому, что будет дальше. 99-е останутся в плей-офф», – говорится в сообщении «Далласа».

Свитер с оригинальным логотипом «Старз» украшен дизайном звезды. При этом используется текущая цветовая гамма клуба. На внутренней стороне воротника находится надпись «3OT 1999» в честь победы в третьем овертайме в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли — 1999 с «Баффало Сэйбрз». Она принесла «Далласу» первый и единственный на данный момент чемпионский титул в истории клуба. На плечах – нашивка в виде карты штата Техас со звездой и буквой D внутри.

«Старз» набрали 102 очка в 76 играх текущего регулярного чемпионата, клуб занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.