«Без тебя, сама знаешь, где бы я уже был». Евгений Кузнецов поздравил жену с днём рождения

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов в своём телеграм-канале опубликовал поздравление своей супруге Анастасии с днём рождения.

«С днём рождения, любимая. Без тебя, ты сама знаешь, где бы я уже был!» – написал Кузнецов.

Фото: Из личного архива Евгения Кузнецова

Пара поженилась в 2011 году. Свадьба проходила на домашней арене «Трактора». У Евгения и Анастасии двое детей — дочь Есения и сын Фёдор.

В минувшем регулярном чемпионате 33-летний Кузнецов провёл 34 матча, в которых отметился семью заброшенными шайбами и 20 результативными передачами. Первую часть сезона нападающий выступал за «Металлург». В текущем плей-офф на счету Евгения четыре игры и 2 (1+1) очка.

