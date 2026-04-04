Плющев — о московском «Динамо»: многие руководители не знают законов жанра

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о ситуации в московском «Динамо». Ранее команда проиграла минскому «Динамо» в серии 1/8 финала Кубка Гагарина — 2026 со счётом 0-4. Напомним, в ноябре 2025 года Алексей Кудашов бы отправлен в отставку, на посту главного тренера его сменил Вячеслав Козлов.

– «Динамо» уступило минчанам в четырёх играх. Всё дело было в непонятной тренерской отставке Кудашова, которого заменил не имеющий опыта Козлов?
– Претензии надо предъявлять не Козлову, а людям, которые руководят, рекомендуют, анализируют. Впрочем, анализа как раз и не было. Взяли по системе: раз бывший энхаэловец, значит, всё знает и умеет. Хотя Кудашов уже в прошлом сезоне выступил не совсем удачно. Тогда и следовало делать выводы.

– Ну, его команда дошла до полуфинала прошлой весной.
– Вероятно, посчитали: как бы чего бы и так неплохо. Дилетантские взгляды. Поэтому и результаты сейчас соответствующие. В принципе, состав у «Динамо» достаточно неплохой. Но без тренера тяжело играть (смеётся). Даже большим мастерам. Кого-то надо подстегнуть, кого-то – похвалить, облизать. Не бывает, чтобы тренеры обсуждали свои дела, а игра шла сама по себе.

– Это же мечта многих.
– Конечно, профессионально к Козлову можно предъявить претензии. Но он же ни на что не напрашивался. Его вытащили из «Сочи», в котором ему не дали шансов показать себя. В «Динамо» взяли под Кудашова… Есть законы, которые в принципе нельзя нарушать. Но ты делаешь вид, что авось и так пройдёт – и в СКА, и в «Динамо», и в «Спартаке». Команды надо выстраивать по законам жанра. А многие руководители их не знают. Обсуждают и рассуждают как в бизнесе.

Когда хочешь построить коллектив, который пойдёт за Кубком, нужна программа. Не только тренерская, но и идеологическая. А когда всё на авось – туда, сюда… Давай того поставим, давай этого, ничего не анализируя, – приводит слова Плющева «Спорт уик-энд».

