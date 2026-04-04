Защитник СКА Педан рассказал, кто главный киноман в команде

Защитник СКА Андрей Педан рассказал о своей любви к фильмам и сериалам, а также ответил, кто в команде главный киноман.

– Кто главный киноман?
– Плотников и я. Мы постоянно подкидываем друг другу сериалы, и они всегда оказываются хорошими. Из последнего смотрел второй сезон серила «Душегубы» про маньяка и «Бункер для богачей», сейчас смотрю «Метод-3». В целом видел очень много всего. Думаю, смотрел любой фильм, который вы назовёте, – приводит слова Педана пресс-служба СКА.

В минувшем регулярном чемпионате 32-летний Педан провёл 49 матчей, в которых отметился пятью заброшенными шайбами и 10 результативными передачами. В плей-офф на счету Андрея пять игр и 2 (2+0) очка.

