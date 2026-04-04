«Мне ещё есть куда расти». Форвард «Монреаля» Кофилд — о погоне за Маккинноном

Форвард «Монреаль Канадиенс» Коул Кофилд сделал дубль в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2), забив свой 48-й и 49-й голы в текущем регулярном чемпионате. Таким образом, он приблизился к нападающему «Колорадо Эвеланш» Натану Маккиннону (50) в гонке снайперов.

— Думаете ли вы о рубеже в 50 голов за сезон и погоне за Маккинноном?

— Нет… Да (смеётся).

Мы сосредоточены на командной игре и победах, а индивидуальные достижения приходят вместе с этим. Когда делаешь всё правильно, появляются шансы и возможности. Конечно, помогает и то, что команда выигрывает.

Мне ещё есть куда расти. С каждым годом работы с командой и тренерским штабом мне становится проще находить мотивацию трудиться ежедневно. Это уже своего рода зависимость – постоянно искать способы стать лучше.

Конечно, приятно набирать очки, но прежде всего я сильно вырос как игрок и намерен продолжать в том же духе. Прямо сейчас чувствую, что способен на большее, – приводит слова Кофилда Sportsnet.