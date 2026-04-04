«Мне ещё есть куда расти». Форвард «Монреаля» Кофилд — о погоне за Маккинноном

Форвард «Монреаль Канадиенс» Коул Кофилд сделал дубль в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2), забив свой 48-й и 49-й голы в текущем регулярном чемпионате. Таким образом, он приблизился к нападающему «Колорадо Эвеланш» Натану Маккиннону (50) в гонке снайперов.
— Думаете ли вы о рубеже в 50 голов за сезон и погоне за Маккинноном?
— Нет… Да (смеётся).
Мы сосредоточены на командной игре и победах, а индивидуальные достижения приходят вместе с этим. Когда делаешь всё правильно, появляются шансы и возможности. Конечно, помогает и то, что команда выигрывает.
Мне ещё есть куда расти. С каждым годом работы с командой и тренерским штабом мне становится проще находить мотивацию трудиться ежедневно. Это уже своего рода зависимость – постоянно искать способы стать лучше.
Конечно, приятно набирать очки, но прежде всего я сильно вырос как игрок и намерен продолжать в том же духе. Прямо сейчас чувствую, что способен на большее, – приводит слова Кофилда Sportsnet.
- 6 апреля 2026
-
10:20
-
10:00
-
09:45
-
09:25
-
09:10
-
08:50
-
08:50
-
08:30
-
08:15
-
07:45
-
07:30
-
07:27
-
07:21
-
07:15
-
07:05
-
06:47
-
06:46
-
06:28
-
06:27
-
06:11
-
06:02
-
05:46
-
05:40
-
05:38
-
04:54
-
04:46
-
04:39
-
04:36
-
04:04
-
02:45
-
02:43
-
02:33
-
02:26
-
02:15
-
01:59