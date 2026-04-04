«Рейнджерс» одержали уверенную победу над «Детройтом», у Гаврикова — передача

Сегодня, 4 апреля, в Нью-Йорке (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Детройт Ред Уингз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден», одержали хозяева со счётом 4:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ярослав Хмеларж и Гейб Перро (трижды). За «Детройт» отличился Дэвид Перрон.
Российский защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков записал на свой счёт результативную передачу. Голкипер хозяев Игорь Шестёркин провёл матч в запасе.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
«Рейнджерс» занимают последнее, 16-е место, в турнирной таблице Восточной конференции с 73 очками после 77 встреч. «Ред Уингз» располагаются на девятой строчке Востока с 88 очками в 76 матчах.
