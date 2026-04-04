Нью-Йорк Рейнджерс – Детройт Ред Уингз, результат матча 4 апреля 2026 года, счёт 4:1, НХЛ 2025/2026

«Рейнджерс» одержали уверенную победу над «Детройтом», у Гаврикова — передача
Сегодня, 4 апреля, в Нью-Йорке (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Детройт Ред Уингз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден», одержали хозяева со счётом 4:1.

1:0 Хмеларж (Гавриков, Сикора) – 13:19     2:0 Перро (Зибанеджад, Робертсон) – 35:59     3:0 Перро (Бродзински, Фокс) – 47:13 (pp)     4:0 Перро (Миллер, Фокс) – 58:16     4:1 Перрон (Финни, ван Римсдайк) – 59:28    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ярослав Хмеларж и Гейб Перро (трижды). За «Детройт» отличился Дэвид Перрон.

Российский защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков записал на свой счёт результативную передачу. Голкипер хозяев Игорь Шестёркин провёл матч в запасе.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Рейнджерс» занимают последнее, 16-е место, в турнирной таблице Восточной конференции с 73 очками после 77 встреч. «Ред Уингз» располагаются на девятой строчке Востока с 88 очками в 76 матчах.

