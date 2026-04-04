Оттава Сенаторз – Миннесота Уайлд, результат матча 4 апреля 2026 года, счет 1:4, НХЛ 2025/2026

Передачи Капризова и Тарасенко помогли «Миннесоте» победить «Оттаву»
Сегодня, 4 апреля, в Оттаве (Канада) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Миннесоту Уайлд». Победу в игре, проходившей на стадионе «Канадиен Тайр-центр», одержали гости со счётом 4:1.

04 апреля 2026, суббота. 20:00 МСК
0:1 Бродин (Тарасенко, Сперджен) – 09:45     0:2 Хартман (Цуккарелло) – 15:35     0:3 Хартман (Цуккарелло, Капризов) – 35:31     0:4 Миддлтон (Хьюз, Эрикссон Эк) – 52:46     1:4 Батерсон (Томсон, Штюцле) – 56:43    

В составе победителей отличились Юнас Бродин, Райан Хартман (дважды) и Джейкоб Миддлтон. За «Оттаву» единственной заброшенной шайбой отметился Дрейк Батерсон.

Российский защитник «Оттавы» Артём Зуб не набрал очков в этой встрече. Нападающие «Миннесоты» Кирилл Капризов и Владимир Тарасенко записали на свой счёт по результативной передаче, а форварды Данила Юров и Яков Тренин результативными действиями не отметились.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Куинн Хьюз установил рекорд «Миннесоты» по скорости набора 50 очков
