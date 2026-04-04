Передачи Капризова и Тарасенко помогли «Миннесоте» победить «Оттаву»

Сегодня, 4 апреля, в Оттаве (Канада) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Оттава Сенаторз» принимала «Миннесоту Уайлд». Победу в игре, проходившей на стадионе «Канадиен Тайр-центр», одержали гости со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Юнас Бродин, Райан Хартман (дважды) и Джейкоб Миддлтон. За «Оттаву» единственной заброшенной шайбой отметился Дрейк Батерсон.

Российский защитник «Оттавы» Артём Зуб не набрал очков в этой встрече. Нападающие «Миннесоты» Кирилл Капризов и Владимир Тарасенко записали на свой счёт по результативной передаче, а форварды Данила Юров и Яков Тренин результативными действиями не отметились.

