Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Баффало» вышел в плей‑офф НХЛ впервые с 2011 года

«Баффало» вышел в плей‑офф НХЛ впервые с 2011 года
Комментарии

«Баффало Сэйбрз» вышел в плей‑офф Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026. Это стало известно после того, как «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Детройт Ред Уингз» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Отметим, «Сэйбрз» сыграют в Кубке Стэнли впервые с 2011 года.

«Баффало» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 100 очков в 76 играх. Вторую строчку с таким же количеством очков после 75 встреч занимает «Тампа-Бэй Лайтнинг», которая также вышла в плей-офф НХЛ. Ранее место в розыгрыше Кубка Стэнли — 2026 от Востока получила «Каролина Харрикейнз», набравшая 102 очка в 75 матчах.

Турнирная таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android