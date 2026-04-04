«Баффало» вышел в плей‑офф НХЛ впервые с 2011 года

«Баффало Сэйбрз» вышел в плей‑офф Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026. Это стало известно после того, как «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Детройт Ред Уингз» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Отметим, «Сэйбрз» сыграют в Кубке Стэнли впервые с 2011 года.

«Баффало» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 100 очков в 76 играх. Вторую строчку с таким же количеством очков после 75 встреч занимает «Тампа-Бэй Лайтнинг», которая также вышла в плей-офф НХЛ. Ранее место в розыгрыше Кубка Стэнли — 2026 от Востока получила «Каролина Харрикейнз», набравшая 102 очка в 75 матчах.