41-летний Бёрнс стал вторым игроком в истории регулярок НХЛ с 1000 матчей без пропусков

Защитник «Колорадо Эвеланш» Брент Бёрнс проводит свой 1000-й матч подряд в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Юбилейной для него стала игра с «Даллас Старз», которая проходит в эти минуты. На момент написания новости счёт 0:0.

Серия Бёрнса без единого пропуска в регулярках НХЛ длится с 22 ноября 2013 года. Рекорд принадлежит Филу Кесселу – 1064 матча подряд.

В нынешнем сезоне 41-летний Бёрнс провёл 75 игр, в которых отметился 11 заброшенными шайбами и 20 результативными передачами. Всего на счету защитника 1572 матча в регулярных чемпионатах и 941 (272+669) очко при показателе полезности «+40».