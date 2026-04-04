41-летний Бёрнс стал вторым игроком в истории регулярок НХЛ с 1000 матчей без пропусков

41-летний Бёрнс стал вторым игроком в истории регулярок НХЛ с 1000 матчей без пропусков
Защитник «Колорадо Эвеланш» Брент Бёрнс проводит свой 1000-й матч подряд в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Юбилейной для него стала игра с «Даллас Старз», которая проходит в эти минуты. На момент написания новости счёт 0:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
0 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Нечас (Лехконен, Тэйвз) – 50:39     0:2 Маккиннон (Нечас, Мэнсон) – 59:02    

Серия Бёрнса без единого пропуска в регулярках НХЛ длится с 22 ноября 2013 года. Рекорд принадлежит Филу Кесселу – 1064 матча подряд.

В нынешнем сезоне 41-летний Бёрнс провёл 75 игр, в которых отметился 11 заброшенными шайбами и 20 результативными передачами. Всего на счету защитника 1572 матча в регулярных чемпионатах и 941 (272+669) очко при показателе полезности «+40».

