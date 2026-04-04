Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей 1/8 финала ВХЛ на 4 апреля 2026 года

Результаты матчей 1/8 финала ВХЛ на 4 апреля 2026 года
Комментарии

Сегодня, 4 апреля, состоялись два матча плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей 1/8 финала ВХЛ на 4 апреля 2026 года:

«Рубин» – «Рязань-ВДВ» — 2:4;
«Молот» – «Горняк-УГМК» — 2:1 ОТ.

Пары 1/8 финала:

1. «Металлург» (Новокузнецк) — 16. ЦСК ВВС (Самара) — 4-2;
2. «Югра» (Ханты-Мансийск) — 15. «Барс» (Казань) — 4-1;
3. «Нефтяник» (Альметьевск) — 14. «Дизель» (Пенза) — 4-2;
4. «Химик» (Воскресенск) — 13. «Ижсталь» (Ижевск) — 4-1;
5. «Магнитка» (Магнитогорск) — 12. «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 4-0;
6. «Рязань-ВДВ» (Рязань) — 11. «Рубин» (Тюмень) — 4-2;
7. «Омские Крылья» (Омск) — 10. «Челмет» (Челябинск) — 4-2;
8. «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма) — 9. «Молот» (Пермь) — 3-3.

Все стадии плей-офф проводятся до четырёх побед в каждой серии.

Календарь плей-офф ВХЛ сезона-2025/2026
Турнирная сетка плей-офф ВХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android