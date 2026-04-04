Сегодня, 4 апреля, прошли четыре матча плей-офф OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатми игрового дня.
Результаты матчей плей-офф МХЛ на 4 апреля 2026 года:
«Стальные Лисы» – «Белые Медведи» — 5:0;
«Толпар» – «Авто» — 3:4 Б;
«Ирбис» – «Чайка» — 2:3;
«Омские Ястребы» – «Сибирские Снайперы» — 2:0.
Серии плей-офф Западной конференции:
«Локо» – МХК «Динамо» СПб — счёт в серии — 2-0;
МХК «Динамо» М – «Динамо-Шинник» — счёт в серии — 1-1;
«СКА-1946» – «Красная Армия» — счёт в серии — 1-1;
МХК «Спартак» – Академия Михайлова — счёт в серии — 1-1.
Серии плей-офф Восточной конференции:
«Омские Ястребы» — «Сибирские Снайперы» — 1-1;
«Толпар» — «Авто» — 0-2;
«Стальные Лисы» — «Белые Медведи» — 2-0;
«Ирбис» — «Чайка» — 0-2.
Напомним, серии проводятся до трёх побед.