«Колорадо» всухую обыграл «Даллас» в матче лидеров Запада НХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш». Команды играли на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США). «Колорадо Эвеланш» одержал победу со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).

Первую шайбу забросил нападающий гостей Мартин Нечас на 51-й минуте. На последней минуте форвард Натан Маккиннон забил в пустые ворота. Россияне Илья Любушкин и Валерий Ничушкин не отметились результативными действиями.

«Даллас Старз» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. Команда набрала 102 очка за 77 матчей. «Колорадо Эвеланш» располагается на первой строчке, заработав 110 очков за 75 игр.