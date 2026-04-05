«Колорадо» всухую обыграл «Даллас» в матче лидеров Запада НХЛ
Поделиться
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Даллас Старз» и «Колорадо Эвеланш». Команды играли на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США). «Колорадо Эвеланш» одержал победу со счётом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0).
НХЛ — регулярный чемпионат
04 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
0 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Нечас (Лехконен, Тэйвз) – 50:39 0:2 Маккиннон (Нечас, Мэнсон) – 59:02
Первую шайбу забросил нападающий гостей Мартин Нечас на 51-й минуте. На последней минуте форвард Натан Маккиннон забил в пустые ворота. Россияне Илья Любушкин и Валерий Ничушкин не отметились результативными действиями.
«Даллас Старз» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. Команда набрала 102 очка за 77 матчей. «Колорадо Эвеланш» располагается на первой строчке, заработав 110 очков за 75 игр.
Комментарии
