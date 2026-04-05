Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Тампа-Бэй Лайтнинг» с Кучеровым и Василевским квалифицировалась в плей-офф НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» с Кучеровым и Василевским квалифицировалась в плей-офф НХЛ
Комментарии

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Детройт Ред Уингз» со счётом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, благодаря чему «Тампа-Бэй Лайтнинг» стала третьей командой Восточной конференции, которая квалифицировалась в Кубок Стэнли.

НХЛ — регулярный чемпионат
04 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Хмеларж (Гавриков, Сикора) – 13:19     2:0 Перро (Зибанеджад, Робертсон) – 35:59     3:0 Перро (Бродзински, Фокс) – 47:13 (pp)     4:0 Перро (Миллер, Фокс) – 58:16     4:1 Перрон (Финни, ван Римсдайк) – 59:28    

После победы «Рейнджерс» «Детройт», располагающийся на девятой строчке Востока с 88 очками, потерял возможность обойти «молний» до конца регулярки.

Отметим, что «Тампа» в эти минуты встречается дома с «Бостон Брюинз». На момент написания новости идёт второй период, счёт ничейный — 0:0. Сейчас в активе коллектива из Тампы 100 очков и второе место в турнирной таблице Востока.

Ранее в плей-офф НХЛ квалифицировались «Колорадо Эвеланш», «Даллас Старз» и «Миннесота Уайлд» на Западе, а также «Каролина Харрикейнз» и «Баффало Сэйбрз» на Востоке.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android