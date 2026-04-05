«Тампа-Бэй Лайтнинг» с Кучеровым и Василевским квалифицировалась в плей-офф НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» победил «Детройт Ред Уингз» со счётом 4:1 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, благодаря чему «Тампа-Бэй Лайтнинг» стала третьей командой Восточной конференции, которая квалифицировалась в Кубок Стэнли.

После победы «Рейнджерс» «Детройт», располагающийся на девятой строчке Востока с 88 очками, потерял возможность обойти «молний» до конца регулярки.

Отметим, что «Тампа» в эти минуты встречается дома с «Бостон Брюинз». На момент написания новости идёт второй период, счёт ничейный — 0:0. Сейчас в активе коллектива из Тампы 100 очков и второе место в турнирной таблице Востока.

Ранее в плей-офф НХЛ квалифицировались «Колорадо Эвеланш», «Даллас Старз» и «Миннесота Уайлд» на Западе, а также «Каролина Харрикейнз» и «Баффало Сэйбрз» на Востоке.