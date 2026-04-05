Вратаря «Флориды» Бобровского заменили на Тарасова в середине матча с «Питтсбургом»

В эти минуты на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Флорида Пантерз». После второго периода счёт 8:2 в пользу «Пингвинз».

37-летний российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский был заменён на 30-й минуте игры сразу после шестой пропущенной шайбы. При этом за 10 минут второго периода российский голкипер пропустил целых четыре шайбы (после первого периода счёт был 2:2). За свой игровой отрезок Бобровский отразил 13 из 19 бросков в створ своих ворот (68,42%). Дубль в ворота Бобровского оформил нападающий хозяев льда Евгений Малкин.

Отметим, что место в воротах после замены Бобровского занял другой россиянин, Даниил Тарасов. За свои 10 минут матча он пропустил две шайбы и совершил шесть спасений (75% отражённых бросков).