Малкин оформил дубль и повторил достижение, покорявшееся Овечкину и ещё 4 европейцам в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин оформил дубль и отдал результативный пас во втором периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 с «Флоридой Пантерз». После второго периода счёт 8:2 в пользу «Пингвниз».

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Малкин набрал 1400-е, 1401-е и 1402-е очко в своей карьере и стал пятым игроком, родившимся за пределами Северной Америки, достигшим этого рубежа. Ранее данное достижение покорялось Яромиру Ягру (1921), Александру Овечкину (1682), Стэну Миките (1467) и Теему Селянне (1457).

Отметим, что обе шайбы Малкина были забиты в ворота российского голкипера «Флориды» Сергея Бобровского. После шестого гола в матче россиянина сняли с игры.