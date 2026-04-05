Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Александр Овечкин проводит 1568-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ

Александр Овечкин проводит 1568-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на лёд в 1568-й встрече, продолжив погоню за рекордсменами по количеству сыгранных матчей за карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Форвард принимает участие в домашней игре регулярного чемпионата с «Баффало Сэйбрз», которая проходит в эти минуты. На момент написания новости идёт первый период. Счёт 0:0.

05 апреля 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Чикран (Овечкин, Дюбуа) – 03:15     2:0 Строум (Протас, Овечкин) – 03:35     3:0 Макмайкл (Чикран, Дюбуа) – 05:52     3:1 Далин (Норрис, Так) – 06:30     3:2 Маленстин (Гринвей, Далин) – 12:15     4:2 Протас – 26:06     5:2 Леонард (Хатсон, Сурдиф) – 46:26     6:2 Уилсон (Макмайкл) – 48:55 (sh)    

По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги 40-летний форвард занимает теперь чистое 15-е место рейтинга. Следующей целью Овечкина из завершивших карьеру хоккеистов является легендарный Рэй Бурк (1612). Рекордсменом лиги по этому показателю является Патрик Марло, который за свою карьеру провёл 1779 игр.

Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику «Колорадо Эвеланш» Бренту Бёрнсу (1571 встреча), который занимает 14-е место в данном рейтинге и, так же как и Овечкин, пополняет копилку матчей в текущем сезоне НХЛ.

