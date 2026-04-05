Кросби обошёл Айзермана и стал вторым в рейтинге по очкам за одну команду в истории НХЛ

Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби оформил дубль из результативных передач в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 с «Флоридой Пантерз». После второго периода счёт 8:2 в пользу «Пингвинз».

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кросби обошёл Стива Айзермана (1755 очков в составе «Детройт Ред Уингз») по количеству очков, набранных одной командой в истории НХЛ. Так, у звёздного канадца стало 1756 (653+1103) очков. Рекордсменом в данном рейтинге является Горди Хоу (1809 очков в составе «Детройта»).

На достижение данного результата Кросби потребовалось 1417 матчей.