Евгений Малкин повторил достижение Александра Овечкина среди россиян в регулярках НХЛ

Евгений Малкин стал вторым россиянином после Александра Овечкина, набравшим 1400 очков в регулярных чемпионатах НХЛ. На данный момент на счету Овечкина 1682 очка в регулярных чемпионатах. Он является рекордсменом по этому показателю.

На третьем месте по очкам в НХЛ среди россиян находится Сергей Фёдоров, в активе которого 1179 очков.

Отметим, что в матче с «Флоридой Пантерз», который идёт в эти минуты, Малкин записал в свой актив три гола и одну результативную передачу.