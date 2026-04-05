Все новости
Только три действующих игрока опережают Евгения Малкина по числу хет-триков в НХЛ

Только три действующих игрока опережают Евгения Малкина по числу хет-триков в НХЛ
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин оформил хет-трик и отдал результативный пас во втором периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 с «Флоридой Пантерз». На момент написания новости идёт третий период. Счёт 9:3 в пользу «Пингвинз».

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
9 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Аччари (Сёдерблом, Карлссон) – 00:20     2:0 Карлссон (Кросби, Чинахов) – 05:06 (pp)     2:1 Грир (Рейнхардт, Форслинг) – 07:10     2:2 Джонс (Швиндт) – 14:31     3:2 Манта – 21:51     4:2 Малкин (Карлссон, Кросби) – 25:51 (pp)     5:2 Малкин (Новак, Ракелль) – 28:27     6:2 Сёдерблом (Дьюар) – 29:53     7:2 Ракелль (Малкин, Карлссон) – 37:48 (pp)     8:2 Ши (Жирар, Манта) – 38:07     9:2 Малкин – 43:30     9:3 Грегор (Беннетт, Ткачук) – 48:02     9:4 Самоскевич (Грир) – 50:46    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Малкин оформил свой 14-й хет-трик в карьере и сравнялся с Коннором Макдэвидом, Остоном Мэттьюсом и Сидни Кросби по этому показателю, заняв четвёртое место среди действующих игроков. Больше только у Александра Овечкина (34), Давида Пастрняка (19) и Стивена Стэмкоса (16).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, что две первые шайбы Малкина были забиты в ворота российского голкипера «Флориды» Сергея Бобровского. После шестого гола в матче россиянина сняли с игры. Третий гол Евгений забил другому россиянину, Даниилу Тарасову.

