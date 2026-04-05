Только три действующих игрока опережают Евгения Малкина по числу хет-триков в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин оформил хет-трик и отдал результативный пас во втором периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 с «Флоридой Пантерз». На момент написания новости идёт третий период. Счёт 9:3 в пользу «Пингвинз».

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Малкин оформил свой 14-й хет-трик в карьере и сравнялся с Коннором Макдэвидом, Остоном Мэттьюсом и Сидни Кросби по этому показателю, заняв четвёртое место среди действующих игроков. Больше только у Александра Овечкина (34), Давида Пастрняка (19) и Стивена Стэмкоса (16).

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Отметим, что две первые шайбы Малкина были забиты в ворота российского голкипера «Флориды» Сергея Бобровского. После шестого гола в матче россиянина сняли с игры. Третий гол Евгений забил другому россиянину, Даниилу Тарасову.