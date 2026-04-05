Александр Овечкин обошёл Джо Сакика по очкам в истории НХЛ с учётом плей-офф

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Баффало Сэйбрз».

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Чикран (Овечкин, Дюбуа) – 03:15     2:0 Строум (Протас, Овечкин) – 03:35     3:0 Макмайкл (Чикран, Дюбуа) – 05:52     3:1 Далин (Норрис, Так) – 06:30     3:2 Маленстин (Гринвей, Далин) – 12:15     4:2 Протас – 26:06     5:2 Леонард (Хатсон, Сурдиф) – 46:26     6:2 Уилсон (Макмайкл) – 48:55 (sh)    

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 3:0 в пользу хозяев. В этой встрече российский нападающий Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами. Россиянин набрал 1831 очко в НХЛ с учётом плей-офф и вышел на чистое девятое место по этому показателю, обогнав Джо Сакика. Следующей целью Овечкина является Марио Лемье (1895).

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 77 матчах, в которых записал в свой актив 31 гол и 30 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 1568 игр, в которых он забил 928 голов и сделал 756 результативных передач при коэффициенте полезности «+57».

