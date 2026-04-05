Кросби повторил редкое достижение, из действующих игроков покорявшееся лишь Овечкину

Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби оформил дубль из результативных передач в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 с «Флоридой Пантерз» и повторил редчайшее достижение, которое из действующих хоккеистов покорялось лишь одному. На момент написания новости идёт третий период. Счёт 9:4 в пользу «Пингвинз».

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кросби набрал очко в 1001-й раз в регулярках. Кросби является одним из 10 игроков в истории НХЛ, набравших очко как минимум в 1000 разных играх. Единственный действующий игрок, набравший очки в большем количестве матчей, — Александр Овечкин (1038 игр).

Всего за карьеру в регулярках Кросби провёл 1417 матчей.