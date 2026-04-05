Кросби повторил редкое достижение, из действующих игроков покорявшееся лишь Овечкину
Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби оформил дубль из результативных передач в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 с «Флоридой Пантерз» и повторил редчайшее достижение, которое из действующих хоккеистов покорялось лишь одному. На момент написания новости идёт третий период. Счёт 9:4 в пользу «Пингвинз».

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
9 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Аччари (Сёдерблом, Карлссон) – 00:20     2:0 Карлссон (Кросби, Чинахов) – 05:06 (pp)     2:1 Грир (Рейнхардт, Форслинг) – 07:10     2:2 Джонс (Швиндт) – 14:31     3:2 Манта – 21:51     4:2 Малкин (Карлссон, Кросби) – 25:51 (pp)     5:2 Малкин (Новак, Ракелль) – 28:27     6:2 Сёдерблом (Дьюар) – 29:53     7:2 Ракелль (Малкин, Карлссон) – 37:48 (pp)     8:2 Ши (Жирар, Манта) – 38:07     9:2 Малкин – 43:30     9:3 Грегор (Беннетт, Ткачук) – 48:02     9:4 Самоскевич (Грир) – 50:46    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кросби набрал очко в 1001-й раз в регулярках. Кросби является одним из 10 игроков в истории НХЛ, набравших очко как минимум в 1000 разных играх. Единственный действующий игрок, набравший очки в большем количестве матчей, — Александр Овечкин (1038 игр).

Всего за карьеру в регулярках Кросби провёл 1417 матчей.

