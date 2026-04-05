Сидни Кросби вышел на чистое седьмое место в рейтинге лучших бомбардиров в истории НХЛ
Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби оформил две результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 с «Флоридой Пантерз» и улучшил своё положение в рейтинге лучших бомбардиров в истории лиги. На момент написания новости идёт третий период. Счёт 9:4 в пользу «Пингвинз».
НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
9 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Аччари (Сёдерблом, Карлссон) – 00:20 2:0 Карлссон (Кросби, Чинахов) – 05:06 (pp) 2:1 Грир (Рейнхардт, Форслинг) – 07:10 2:2 Джонс (Швиндт) – 14:31 3:2 Манта – 21:51 4:2 Малкин (Карлссон, Кросби) – 25:51 (pp) 5:2 Малкин (Новак, Ракелль) – 28:27 6:2 Сёдерблом (Дьюар) – 29:53 7:2 Ракелль (Малкин, Карлссон) – 37:48 (pp) 8:2 Ши (Жирар, Манта) – 38:07 9:2 Малкин – 43:30 9:3 Грегор (Беннетт, Ткачук) – 48:02 9:4 Самоскевич (Грир) – 50:46
Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кросби набрал 1756-е очко в своей карьере и обогнал Стива Айзермана (1755), заняв чистое седьмое место в списке лучших бомбардиров НХЛ за всю историю. Следующей целью звёздного канадца является результат Марселя Дионна (1771). Рекордсмен лиги по этому показателю легендарный Уэйн Гретцки — 2857.
Всего за карьеру в регулярках Кросби провёл 1417 матчей за 20 сезонов.
