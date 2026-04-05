Сидни Кросби вышел на чистое седьмое место в рейтинге лучших бомбардиров в истории НХЛ

Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби оформил две результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 с «Флоридой Пантерз» и улучшил своё положение в рейтинге лучших бомбардиров в истории лиги. На момент написания новости идёт третий период. Счёт 9:4 в пользу «Пингвинз».

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кросби набрал 1756-е очко в своей карьере и обогнал Стива Айзермана (1755), заняв чистое седьмое место в списке лучших бомбардиров НХЛ за всю историю. Следующей целью звёздного канадца является результат Марселя Дионна (1771). Рекордсмен лиги по этому показателю легендарный Уэйн Гретцки — 2857.

Всего за карьеру в регулярках Кросби провёл 1417 матчей за 20 сезонов.