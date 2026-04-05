Хет-трик и ассист Малкина помогли «Питтсбургу» разгромить «Флориду». Бобровского заменили

В ночь с 4 на 5 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и закончилась разгромной победой хозяев со счётом 9:4.
За «Питтсбург» отличились Ноэль Аччари, Эрик Карлссон (1+3), Энтони Манта (1+1), Эльмер Сёдерблом (1+1), Рикард Ракелль (1+1), Райан Ши и российский нападающий Евгений Малкин (3+1). Форвард Егор Чинахов завершил встречу с результативным пасом. Также два ассиста на счету лидера команды Сидни Кросби.
У гостей шайбы забросили Эй Джей Грир (1+1), Сет Джонс, Ноа Грегор и Мэки Самоскевич. Российский вратарь команды Сергей Бобровский, вышедший в старте, был заменён на 30-й минуте после шести пропущенных шайб (13 сейвов). В оставшееся время ворота «пантер» защищал другой россиянин, Даниил Тарасов. Он пропустил три шайбы и совершил девять спасений.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
«Пингвинз» поднялись на пятое место Восточной конференции и имеют в активе 94 очка. «Флорида», не набрав очков, осталась на 14-й строчке Востока (77 очков).
- 6 апреля 2026
-
10:45
-
10:20
-
10:00
-
09:45
-
09:25
-
09:10
-
08:50
-
08:50
-
08:30
-
08:15
-
07:45
-
07:30
-
07:27
-
07:21
-
07:15
-
07:05
-
06:47
-
06:46
-
06:28
-
06:27
-
06:11
-
06:02
-
05:46
-
05:40
-
05:38
-
04:54
-
04:46
-
04:39
-
04:36
-
04:04
-
02:45
-
02:43
-
02:33
-
02:26
-
02:15