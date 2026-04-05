Хет-трик и ассист Малкина помогли «Питтсбургу» разгромить «Флориду». Бобровского заменили

В ночь с 4 на 5 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и закончилась разгромной победой хозяев со счётом 9:4.

За «Питтсбург» отличились Ноэль Аччари, Эрик Карлссон (1+3), Энтони Манта (1+1), Эльмер Сёдерблом (1+1), Рикард Ракелль (1+1), Райан Ши и российский нападающий Евгений Малкин (3+1). Форвард Егор Чинахов завершил встречу с результативным пасом. Также два ассиста на счету лидера команды Сидни Кросби.

У гостей шайбы забросили Эй Джей Грир (1+1), Сет Джонс, Ноа Грегор и Мэки Самоскевич. Российский вратарь команды Сергей Бобровский, вышедший в старте, был заменён на 30-й минуте после шести пропущенных шайб (13 сейвов). В оставшееся время ворота «пантер» защищал другой россиянин, Даниил Тарасов. Он пропустил три шайбы и совершил девять спасений.

«Пингвинз» поднялись на пятое место Восточной конференции и имеют в активе 94 очка. «Флорида», не набрав очков, осталась на 14-й строчке Востока (77 очков).