Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Питтсбург Пингвинз — Флорида Пантерз, результат матча 5 апреля 2026, счёт 9:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Хет-трик и ассист Малкина помогли «Питтсбургу» разгромить «Флориду». Бобровского заменили
Комментарии

В ночь с 4 на 5 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и закончилась разгромной победой хозяев со счётом 9:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
9 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Аччари (Сёдерблом, Карлссон) – 00:20     2:0 Карлссон (Кросби, Чинахов) – 05:06 (pp)     2:1 Грир (Рейнхардт, Форслинг) – 07:10     2:2 Джонс (Швиндт) – 14:31     3:2 Манта – 21:51     4:2 Малкин (Карлссон, Кросби) – 25:51 (pp)     5:2 Малкин (Новак, Ракелль) – 28:27     6:2 Сёдерблом (Дьюар) – 29:53     7:2 Ракелль (Малкин, Карлссон) – 37:48 (pp)     8:2 Ши (Жирар, Манта) – 38:07     9:2 Малкин – 43:30     9:3 Грегор (Беннетт, Ткачук) – 48:02     9:4 Самоскевич (Грир) – 50:46    

За «Питтсбург» отличились Ноэль Аччари, Эрик Карлссон (1+3), Энтони Манта (1+1), Эльмер Сёдерблом (1+1), Рикард Ракелль (1+1), Райан Ши и российский нападающий Евгений Малкин (3+1). Форвард Егор Чинахов завершил встречу с результативным пасом. Также два ассиста на счету лидера команды Сидни Кросби.

У гостей шайбы забросили Эй Джей Грир (1+1), Сет Джонс, Ноа Грегор и Мэки Самоскевич. Российский вратарь команды Сергей Бобровский, вышедший в старте, был заменён на 30-й минуте после шести пропущенных шайб (13 сейвов). В оставшееся время ворота «пантер» защищал другой россиянин, Даниил Тарасов. Он пропустил три шайбы и совершил девять спасений.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Пингвинз» поднялись на пятое место Восточной конференции и имеют в активе 94 очка. «Флорида», не набрав очков, осталась на 14-й строчке Востока (77 очков).

Календарь матчей НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Материалы по теме
Сидни Кросби вышел на чистое седьмое место в рейтинге лучших бомбардиров в истории НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android