Тампа-Бэй Лайтнинг — Бостон Брюинз, результат матча 5 апреля 2026, счет 3:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Гол Кучерова и 21 сейв Василевского помогли «Тампе» одержать волевую победу над «Бостоном»
В ночь с 4 на 5 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 3:1. Отметим, что хозяева уступали со счётом 0:1, но забросили три шайбы в третьей 20-минутке.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Миттельштадт (Арвидссон, Заха) – 26:47     1:1 Д'Астус (Бьёркстранд) – 42:13     2:1 Рэддиш (Мозер) – 54:29     3:1 Кучеров (Гюнцель, Макдона) – 58:27    

В составе «Тампы» забивали Шарль-Эдуар Д'Астус, Даррен Рэддиш и российский нападающий Никита Кучеров. Голкипер Андрей Василевский сделал 21 сейв.

За «Бостон» единственную шайбу забросил Кейси Миттельштадт. Россияне Никита Задоров (-1) и Марат Хуснутдинов (0) очков в матче не набрали.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Ранее стало известно, что «Тампа» квалифицировалась в плей-офф НХЛ. В активе команды 102 очка и второе место на Востоке. «Бостон» располагается на шестой строчке той же конференции, имея в активе 94 очка.

