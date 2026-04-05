Гол Кучерова и 21 сейв Василевского помогли «Тампе» одержать волевую победу над «Бостоном»

В ночь с 4 на 5 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 3:1. Отметим, что хозяева уступали со счётом 0:1, но забросили три шайбы в третьей 20-минутке.

В составе «Тампы» забивали Шарль-Эдуар Д'Астус, Даррен Рэддиш и российский нападающий Никита Кучеров. Голкипер Андрей Василевский сделал 21 сейв.

За «Бостон» единственную шайбу забросил Кейси Миттельштадт. Россияне Никита Задоров (-1) и Марат Хуснутдинов (0) очков в матче не набрали.

Ранее стало известно, что «Тампа» квалифицировалась в плей-офф НХЛ. В активе команды 102 очка и второе место на Востоке. «Бостон» располагается на шестой строчке той же конференции, имея в активе 94 очка.