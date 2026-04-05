Кучеров вплотную приблизился к Макдэвиду в гонке бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (3:1). Это набранное очко позволило Никите вплотную подобраться к первому месту в гонке бомбардиров НХЛ текущего сезона, где располагается форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.
В активе Кучерова теперь 125 (42+83) очка в 70 матчах, в то время как у лидера «Эдмонтона» Макдэвида, чья встреча сегодняшнего игрового дня ещё впереди, 126 (43+83) очков в 76 матчах. Третьим в гонке пока остаётся нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, на данный момент у канадца 122 (51+71) очка в 74 играх.
Клубу Кучерова осталось провести в текущей регулярке шесть матчей, команде Макдэвида — шесть, клубу Маккиннона — семь.
Кучеров во время отпуска проводит тренировки на льду:
- 6 апреля 2026
