Сергей Бобровский стал 14-м вратарём за последние 70 лет, достигшим 21 000 сейвов в НХЛ

37-летний российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский совершил 13 спасений в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (4:9) и вошёл в историю среди вратарей престижнейшей североамериканской лиги.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, Бобровский стал 14-м вратарём с сезона-1955/1956, сделавшим более 21 000 сейвов за карьеру. Сейчас в его активе 21 010 спасений. Отмечается, что российский голкипер лидирует среди всех действующих вратарей по этому показателю. Ближайший конкурент — Джонатан Куик (20 284).
Напомним, Бобровский был заменён на 30-й минуте игры сразу после шестой пропущенной шайбы. При этом за 10 минут второго периода российский голкипер пропустил целых четыре шайбы (после первого периода счёт был 2:2). За свой игровой отрезок Бобровский отразил 13 из 19 бросков в створ своих ворот (68,42%). Место в воротах после замены Бобровского занял другой россиянин, Даниил Тарасов, совершивший в оставшееся время девять сейвов и пропустивший три гола.
- 6 апреля 2026
