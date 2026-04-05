Сергей Бобровский стал 14-м вратарём за последние 70 лет, достигшим 21 000 сейвов в НХЛ

Сергей Бобровский стал 14-м вратарём за последние 70 лет, достигшим 21 000 сейвов в НХЛ
37-летний российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский совершил 13 спасений в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (4:9) и вошёл в историю среди вратарей престижнейшей североамериканской лиги.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
9 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Аччари (Сёдерблом, Карлссон) – 00:20     2:0 Карлссон (Кросби, Чинахов) – 05:06 (pp)     2:1 Грир (Рейнхардт, Форслинг) – 07:10     2:2 Джонс (Швиндт) – 14:31     3:2 Манта – 21:51     4:2 Малкин (Карлссон, Кросби) – 25:51 (pp)     5:2 Малкин (Новак, Ракелль) – 28:27     6:2 Сёдерблом (Дьюар) – 29:53     7:2 Ракелль (Малкин, Карлссон) – 37:48 (pp)     8:2 Ши (Жирар, Манта) – 38:07     9:2 Малкин – 43:30     9:3 Грегор (Беннетт, Ткачук) – 48:02     9:4 Самоскевич (Грир) – 50:46    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Бобровский стал 14-м вратарём с сезона-1955/1956, сделавшим более 21 000 сейвов за карьеру. Сейчас в его активе 21 010 спасений. Отмечается, что российский голкипер лидирует среди всех действующих вратарей по этому показателю. Ближайший конкурент — Джонатан Куик (20 284).

Напомним, Бобровский был заменён на 30-й минуте игры сразу после шестой пропущенной шайбы. При этом за 10 минут второго периода российский голкипер пропустил целых четыре шайбы (после первого периода счёт был 2:2). За свой игровой отрезок Бобровский отразил 13 из 19 бросков в створ своих ворот (68,42%). Место в воротах после замены Бобровского занял другой россиянин, Даниил Тарасов, совершивший в оставшееся время девять сейвов и пропустивший три гола.

