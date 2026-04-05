39-летний Евгений Малкин установил ветеранский рекорд «Питтсбурга», оформив хет-трик в НХЛ

39-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин оформил хет-трик и отдал результативный пас во втором периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 с «Флоридой Пантерз» (9:4) и установил ветеранский рекорд «пингвинов» всех времён.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Малкин стал самым возрастным игроком в истории «Пингвинз», сделавшим хет-трик. Единственным другим игроком, сделавшим хет-трик в возрасте 38 лет и старше, был Марк Рекки (два хет-трика в возрасте 38 лет).

Отметим, что две первые шайбы Малкина были забиты в ворота российского голкипера «Флориды» Сергея Бобровского. После шестого гола в матче россиянина сняли с игры. Третий гол Евгений забил другому россиянину, Даниилу Тарасову.