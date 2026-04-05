Овечкин выдал самый быстрый отрезок в карьере с двумя передачами

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Баффало Сэйбрз».
На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 4:2 в пользу хозяев. В этой встрече российский нападающий Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами в первом периоде. Две результативные передачи Овечкина с интервалом в 20 секунд в первом периоде стали самыми быстрыми в его карьере, сообщает пресс-служба столичного клуба.
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 77 матчах, в которых записал в свой актив 31 гол и 30 результативных передач. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 1568 игр, в которых он забил 928 голов и сделал 756 результативных передач при коэффициенте полезности «+57».
- 6 апреля 2026
