Выигравшая два последних Кубка Стэнли «Флорида» потеряла шансы выйти в плей-офф НХЛ
Поделиться
Сегодня, 5 апреля, «Флорида Пантерз» разгромно проиграла в гостях «Питтсбург Пингвинз» (4:9) и потеряла шансы на попадание в плей-офф Национальной хоккейной лиги от Восточной конференции.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
9 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Аччари (Сёдерблом, Карлссон) – 00:20 2:0 Карлссон (Кросби, Чинахов) – 05:06 (pp) 2:1 Грир (Рейнхардт, Форслинг) – 07:10 2:2 Джонс (Швиндт) – 14:31 3:2 Манта – 21:51 4:2 Малкин (Карлссон, Кросби) – 25:51 (pp) 5:2 Малкин (Новак, Ракелль) – 28:27 6:2 Сёдерблом (Дьюар) – 29:53 7:2 Ракелль (Малкин, Карлссон) – 37:48 (pp) 8:2 Ши (Жирар, Манта) – 38:07 9:2 Малкин – 43:30 9:3 Грегор (Беннетт, Ткачук) – 48:02 9:4 Самоскевич (Грир) – 50:46
«Флорида», выигравшая два последних розыгрыша Кубка Стэнли, занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В её активе 77 очков после 76 встреч. Отставание от восьмой строчки дивизиона составляет 11 очков при оставшихся шести матчах.
Отметим, что за «Пантерз» выступают российские вратари Сергей Бобровский и Даниил Тарасов, а также защитник Дмитрий Куликов.
Ранее плей-офф от Востока уже лишились «Торонто Мэйпл Лифс» (77) и «Нью-Йорк Рейнджерс» (73).
Материалы по теме
Комментарии
- 6 апреля 2026
-
10:45
-
10:20
-
10:00
-
09:45
-
09:25
-
09:10
-
08:50
-
08:50
-
08:30
-
08:15
-
07:45
-
07:30
-
07:27
-
07:21
-
07:15
-
07:05
-
06:47
-
06:46
-
06:28
-
06:27
-
06:11
-
06:02
-
05:46
-
05:40
-
05:38
-
04:54
-
04:46
-
04:39
-
04:36
-
04:04
-
02:45
-
02:43
-
02:33
-
02:26
-
02:15