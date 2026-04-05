Выигравшая два последних Кубка Стэнли «Флорида» потеряла шансы выйти в плей-офф НХЛ

Сегодня, 5 апреля, «Флорида Пантерз» разгромно проиграла в гостях «Питтсбург Пингвинз» (4:9) и потеряла шансы на попадание в плей-офф Национальной хоккейной лиги от Восточной конференции.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
9 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Аччари (Сёдерблом, Карлссон) – 00:20     2:0 Карлссон (Кросби, Чинахов) – 05:06 (pp)     2:1 Грир (Рейнхардт, Форслинг) – 07:10     2:2 Джонс (Швиндт) – 14:31     3:2 Манта – 21:51     4:2 Малкин (Карлссон, Кросби) – 25:51 (pp)     5:2 Малкин (Новак, Ракелль) – 28:27     6:2 Сёдерблом (Дьюар) – 29:53     7:2 Ракелль (Малкин, Карлссон) – 37:48 (pp)     8:2 Ши (Жирар, Манта) – 38:07     9:2 Малкин – 43:30     9:3 Грегор (Беннетт, Ткачук) – 48:02     9:4 Самоскевич (Грир) – 50:46    

«Флорида», выигравшая два последних розыгрыша Кубка Стэнли, занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В её активе 77 очков после 76 встреч. Отставание от восьмой строчки дивизиона составляет 11 очков при оставшихся шести матчах.

Отметим, что за «Пантерз» выступают российские вратари Сергей Бобровский и Даниил Тарасов, а также защитник Дмитрий Куликов.

Ранее плей-офф от Востока уже лишились «Торонто Мэйпл Лифс» (77) и «Нью-Йорк Рейнджерс» (73).

Материалы по теме
Сергей Бобровский стал 14-м вратарём за последние 70 лет, достигшим 21 000 сейвов в НХЛ
