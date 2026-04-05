Выигравшая два последних Кубка Стэнли «Флорида» потеряла шансы выйти в плей-офф НХЛ

Сегодня, 5 апреля, «Флорида Пантерз» разгромно проиграла в гостях «Питтсбург Пингвинз» (4:9) и потеряла шансы на попадание в плей-офф Национальной хоккейной лиги от Восточной конференции.

«Флорида», выигравшая два последних розыгрыша Кубка Стэнли, занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В её активе 77 очков после 76 встреч. Отставание от восьмой строчки дивизиона составляет 11 очков при оставшихся шести матчах.

Отметим, что за «Пантерз» выступают российские вратари Сергей Бобровский и Даниил Тарасов, а также защитник Дмитрий Куликов.

Ранее плей-офф от Востока уже лишились «Торонто Мэйпл Лифс» (77) и «Нью-Йорк Рейнджерс» (73).