Коламбус Блю Джекетс – Виннипег Джетс, результат матча 5 апреля 2026, счет 1:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Гол Проворова и передача Марченко не спасли «Коламбус» от шестого поражения подряд в НХЛ
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
1 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Проворов (Марчмент, Марченко) – 01:17     1:1 Коннор (Шайфли, Пионк) – 38:14     1:2 Коннор (Шайфли) – 50:58    

В составе «Коламбуса» отличился российский защитник Иван Проворов. Российский форвард Кирилл Марченко отметился результативной передачей.

В составе «Виннипега» дубль оформил Кайл Конор.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, «Коламбус» потерпел шестое поражение подряд.

В следующем матче регулярного чемпионата «Коламбус» встретится с «Детройт Ред Уингз», а «Виннипег» сыграет с «Сиэтл Кракен». Матчи пройдут 8 и 7 апреля соответственно.

