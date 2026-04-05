Гол Проворова и передача Марченко не спасли «Коламбус» от шестого поражения подряд в НХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе «Коламбуса» отличился российский защитник Иван Проворов. Российский форвард Кирилл Марченко отметился результативной передачей.

В составе «Виннипега» дубль оформил Кайл Конор.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, «Коламбус» потерпел шестое поражение подряд.

В следующем матче регулярного чемпионата «Коламбус» встретится с «Детройт Ред Уингз», а «Виннипег» сыграет с «Сиэтл Кракен». Матчи пройдут 8 и 7 апреля соответственно.