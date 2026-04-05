Все новости
Каролина Харрикейнз — Нью-Йорк Айлендерс, результат матча 5 апреля 2026, счёт 4:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Каролина» одолела «Айлендерс» с 36 сейвами Сорокина. У Свечникова — пас, Шабанов забил
Комментарии

В ночь с 4 на 5 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла на льду «Леново Центра» (Роли, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 апреля 2026, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Стэнковен (Миллер, Холл) – 02:27     2:0 Стэнковен (Холл, Блейк) – 08:52     3:0 Никишин (Джарвис, Ахо) – 12:50 (sh)     3:1 Матейчук (Дженнер, Вуд) – 31:24     4:1 Мартинук (Стаал) – 31:37     5:1 Свечников (Гостисбер, Ахо) – 46:44 (pp)    

В составе хозяев шайбы забросили Сет Джарвис (дубль), Джексон Блейк и Себастьян Ахо. Российский форвард Андрей Свечников отметился результативной передачей. Защитник Александр Никишин очков в матче не набрал.

В составе гостей голы забивали Марк Гэткомб, Андерс Ли и российский нападающий Максим Шабанов. Голкипер Илья Сорокин совершил 36 сейвов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Благодаря победе в сегодняшнем матче «Каролина» набрала 104 очка и занимает первое место в Столичном дивизионе НХЛ. «Ураганы» оторвались от «Питтсбург Пингвинз» на 10 очков и близки к тому, чтобы стать чемпионами.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Видео
Гол Кучерова и 21 сейв Василевского помогли «Тампе» одержать волевую победу над «Бостоном»
Комментарии
