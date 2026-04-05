«Каролина» одолела «Айлендерс» с 36 сейвами Сорокина. У Свечникова — пас, Шабанов забил

В ночь с 4 на 5 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла на льду «Леново Центра» (Роли, США) и закончилась победой хозяев со счётом 4:3.

В составе хозяев шайбы забросили Сет Джарвис (дубль), Джексон Блейк и Себастьян Ахо. Российский форвард Андрей Свечников отметился результативной передачей. Защитник Александр Никишин очков в матче не набрал.

В составе гостей голы забивали Марк Гэткомб, Андерс Ли и российский нападающий Максим Шабанов. Голкипер Илья Сорокин совершил 36 сейвов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Благодаря победе в сегодняшнем матче «Каролина» набрала 104 очка и занимает первое место в Столичном дивизионе НХЛ. «Ураганы» оторвались от «Питтсбург Пингвинз» на 10 очков и близки к тому, чтобы стать чемпионами.