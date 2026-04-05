Две передачи Овечкина помогли «Вашингтону» крупно обыграть «Баффало»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 6:2.

В составе «Вашингтона» забивали Джейкоб Чикран, Дилан Строум, Коннор Маймайкл, Алексей Протас, Райан Леонард и Том Уилсон. Российский нападающий Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами.

За «Баффало» отличились Расмус Далин и Бек Маленстин.

В следующем матче регулярного чемпионата «Вашингтон» встретится с «Нью-Йорк Рейнджерс», а «Баффало» сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Матчи пройдут 6 и 7 апреля соответственно.

