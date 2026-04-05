«Нью-Джерси» отыгрался с 0:3, но уступил «Монреалю» по буллитам. Демидов отметился голом

В ночь с 4 на 5 апреля мск на льду стадиона «Пруденшиал-центр» в американском Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Монреаль Канадиенс». Гости выиграли встречу по буллитам со счётом 4:3. По ходу встречи хозяева льда отыгрались с 0:3 и перевели игру в овертайм.

В составе победителей голами отметились Джейден Страбл, Лэйн Хатсон и российский нападающий Иван Демидов. Кроме того, Демидов реализовал свою попытку послематчевого буллита. Победная попытка на счету Оливера Капанена. За хозяев забивали Доусон Мерсер, Джек Хьюз (1+1) и Тимо Майер.

Отметим, что для «Монреаля» это восьмая победа подряд в НХЛ. Канадская команда набрала 100 очков после 76 матчей и занимает третье место в Восточной конференции. «Нью-Джерси», несмотря на поражение, остался 13-м на Востоке с 81 очком после 76 игр.