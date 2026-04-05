Нью-Джерси Дэвилз — Монреаль Канадиенс, результат матча 5 апреля 2026, счет 3:4 Б, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Нью-Джерси» отыгрался с 0:3, но уступил «Монреалю» по буллитам. Демидов отметился голом
В ночь с 4 на 5 апреля мск на льду стадиона «Пруденшиал-центр» в американском Ньюарке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Монреаль Канадиенс». Гости выиграли встречу по буллитам со счётом 4:3. По ходу встречи хозяева льда отыгрались с 0:3 и перевели игру в овертайм.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 4
Б
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Страбл (Кофилд, Джекай) – 15:58     0:2 Демидов (Кофилд, Судзуки) – 28:12 (pp)     0:3 Хатсон – 29:28     1:3 Мерсер (Майер, Хишир) – 33:08     2:3 Хьюз (Братт, Зигенталер) – 37:40 (sh)     3:3 Майер (Хьюз, Хэмилтон) – 57:45     3:4 Капанен – 65:00    

В составе победителей голами отметились Джейден Страбл, Лэйн Хатсон и российский нападающий Иван Демидов. Кроме того, Демидов реализовал свою попытку послематчевого буллита. Победная попытка на счету Оливера Капанена. За хозяев забивали Доусон Мерсер, Джек Хьюз (1+1) и Тимо Майер.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Отметим, что для «Монреаля» это восьмая победа подряд в НХЛ. Канадская команда набрала 100 очков после 76 матчей и занимает третье место в Восточной конференции. «Нью-Джерси», несмотря на поражение, остался 13-м на Востоке с 81 очком после 76 игр.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
