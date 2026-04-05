Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ванкувер Кэнакс – Юта Маммот, результат матча 5 апреля 2026, счет 7:4, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Передача Сергачёва помогла «Юте» обыграть «Ванкувер» в результативном матче
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Юту Маммот». Встреча прошла в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 7:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 7
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
1:0 Карлссон (Жозеф, Эгрен) – 02:28     1:1 Ямамото (Кули) – 13:34     1:2 Келлер (Круз, Десимоне) – 18:30     2:2 Карлссон (Манчини, Блюгерс) – 22:05     2:3 Келлер (Гюнтер, Сергачёв) – 27:04 (pp)     2:4 Гюнтер (Марино, Кули) – 31:55     3:4 Дебраск (Гронек) – 40:20 (pp)     3:5 Круз (Келлер) – 41:32     4:5 Росси (Гронек, Бёзер) – 44:40 (pp)     4:6 О'Брайен (Танев, Шмидт) – 51:45     4:7 Келлер (Шмальц, Коул) – 59:07    

В составе «Ванкувера» дубль оформил Линус Карлссон и ещё по разу отличились Джейк Дебраск и Марко Росси.

За «Юту» отличились Кайлер Ямамото, Клейтон Келлер (трижды), Дилан Гюнтер, Лоусон Круз и Лиам О'Брайен. Российский защитник Михаил Сергачёв отметился результативной передачей.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» встретится с «Вегас Голден Найтс», а «Юта Маммот» сыграет с «Эдмонтон Ойлерз». Оба матча пройдут 8 апреля.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Календарь матчей НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android