Передача Сергачёва помогла «Юте» обыграть «Ванкувер» в результативном матче

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Юту Маммот». Встреча прошла в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 7:4.
В составе «Ванкувера» дубль оформил Линус Карлссон и ещё по разу отличились Джейк Дебраск и Марко Росси.
За «Юту» отличились Кайлер Ямамото, Клейтон Келлер (трижды), Дилан Гюнтер, Лоусон Круз и Лиам О'Брайен. Российский защитник Михаил Сергачёв отметился результативной передачей.
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» встретится с «Вегас Голден Найтс», а «Юта Маммот» сыграет с «Эдмонтон Ойлерз». Оба матча пройдут 8 апреля.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
- 6 апреля 2026
