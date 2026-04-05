Три очка Панарина помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Торонто» в матче с 13 голами

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 7:6.
В составе хозяев забивали Куинтон Байфилд, Адриан Кемпе (дважды), российский нападающий Артемий Панарин, Самуэль Хелениус, Алекс Лаферрье и Куинтон Байфилд. Также на счету Панарина две результативные передачи.
За «Торонто» отличились Мэтт Нис, Стивен Лоренц, Джон Таварес, Истон Коуэн, Николас Робертсон и Мэтт Нис.
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес» встретится с «Нэшвилл Предаторз», а «Торонто» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз». Матчи пройдут 7 и 9 апреля соответственно.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
- 6 апреля 2026
