Лос-Анджелес Кингз – Торонто Мэйпл Лифс, результат матча 5 апреля 2026, счет 7:6 ОТ, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Три очка Панарина помогли «Лос-Анджелесу» обыграть «Торонто» в матче с 13 голами
Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком-Арена» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 7:6.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
7 : 6
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
0:1 Нис (Доми) – 04:19     0:2 Лоренц – 13:42 (sh)     1:2 Байфилд (Райт, Мур) – 21:11 (pp)     2:2 Кемпе (Андерсон) – 23:55     2:3 Таварес (Нюландер, Нис) – 29:18 (pp)     3:3 Панарин (Кларк, Кемпе) – 34:53     3:4 Коуэн (Таварес, Нис) – 39:47 (pp)     4:4 Кемпе (Панарин, Эдмундсон) – 45:46     5:4 Хелениус (Уорд, Сеси) – 46:14     6:4 Лаферрье (Мур) – 47:22     6:5 Робертсон (Джошуа) – 49:37     6:6 Нис (Таварес, Маччелли) – 53:29     7:6 Байфилд (Панарин, Кемпе) – 62:33    

В составе хозяев забивали Куинтон Байфилд, Адриан Кемпе (дважды), российский нападающий Артемий Панарин, Самуэль Хелениус, Алекс Лаферрье и Куинтон Байфилд. Также на счету Панарина две результативные передачи.

За «Торонто» отличились Мэтт Нис, Стивен Лоренц, Джон Таварес, Истон Коуэн, Николас Робертсон и Мэтт Нис.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Лос-Анджелес» встретится с «Нэшвилл Предаторз», а «Торонто» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз». Матчи пройдут 7 и 9 апреля соответственно.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

