Артемий Панарин установил рекорд «Лос-Анджелеса» последних 20 лет

Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» на своём льду обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 7:6 в овертайме. Встреча прошла в Лос-Анджелесе на арене «Крипто.ком-Арена».
Одним из главных героев матча стал Артемий Панарин, который набрал 3 (1+2) очка и поучаствовал сразу в трёх заброшенных шайбах своей команды.
Для российского форварда «Кингз» этот результат стал продолжением мощного старта в новом клубе. Панарин уже набрал 23 очка в первых 20 матчах за «Кингз» и вышел на третье место по этому показателю за последние 25 лет, опередив Райана Смита (22 в сезоне-2009/2010). Впереди остаются лишь Павол Демитра (26 в сезоне-2005/2006) и Крэйг Конрой (24 в сезоне-2005/2006).
Благодаря этой победе «Лос-Анджелес» продолжает борьбу за место в зоне уайлд-кард Западной конференции.
