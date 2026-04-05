Артемий Панарин установил рекорд «Лос-Анджелеса» последних 20 лет

Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» на своём льду обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 7:6 в овертайме. Встреча прошла в Лос-Анджелесе на арене «Крипто.ком-Арена».

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
7 : 6
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Нис (Доми) – 04:19     0:2 Лоренц – 13:42 (sh)     1:2 Байфилд (Райт, Мур) – 21:11 (pp)     2:2 Кемпе (Андерсон) – 23:55     2:3 Таварес (Нюландер, Нис) – 29:18 (pp)     3:3 Панарин (Кларк, Кемпе) – 34:53     3:4 Коуэн (Таварес, Нис) – 39:47 (pp)     4:4 Кемпе (Панарин, Эдмундсон) – 45:46     5:4 Хелениус (Уорд, Сеси) – 46:14     6:4 Лаферрье (Мур) – 47:22     6:5 Робертсон (Джошуа) – 49:37     6:6 Нис (Таварес, Маччелли) – 53:29     7:6 Байфилд (Панарин, Кемпе) – 62:33    

Одним из главных героев матча стал Артемий Панарин, который набрал 3 (1+2) очка и поучаствовал сразу в трёх заброшенных шайбах своей команды.

Для российского форварда «Кингз» этот результат стал продолжением мощного старта в новом клубе. Панарин уже набрал 23 очка в первых 20 матчах за «Кингз» и вышел на третье место по этому показателю за последние 25 лет, опередив Райана Смита (22 в сезоне-2009/2010). Впереди остаются лишь Павол Демитра (26 в сезоне-2005/2006) и Крэйг Конрой (24 в сезоне-2005/2006).

Благодаря этой победе «Лос-Анджелес» продолжает борьбу за место в зоне уайлд-кард Западной конференции.

Овечкина облили пивом в раздевалке в честь 900-й шайбы в НХЛ

Материалы по теме
Панарин пробудил «Лос-Анджелес»! Команда уже в зоне в плей-офф
Видео
Панарин пробудил «Лос-Анджелес»! Команда уже в зоне в плей-офф
Все новости RSS

