Оформивший хет-трик Евгений Малкин признан первой звездой матча с «Флоридой»
В ночь с 4 на 5 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и закончилась разгромной победой хозяев со счётом 9:4. После матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших его игроков.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
9 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Аччари (Сёдерблом, Карлссон) – 00:20 2:0 Карлссон (Кросби, Чинахов) – 05:06 (pp) 2:1 Грир (Рейнхардт, Форслинг) – 07:10 2:2 Джонс (Швиндт) – 14:31 3:2 Манта – 21:51 4:2 Малкин (Карлссон, Кросби) – 25:51 (pp) 5:2 Малкин (Новак, Ракелль) – 28:27 6:2 Сёдерблом (Дьюар) – 29:53 7:2 Ракелль (Малкин, Карлссон) – 37:48 (pp) 8:2 Ши (Жирар, Манта) – 38:07 9:2 Малкин – 43:30 9:3 Грегор (Беннетт, Ткачук) – 48:02 9:4 Самоскевич (Грир) – 50:46
Первой звездой стал российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, на счету которого три заброшенные шайбы и результативная передача.
Второй звездой стал защитник хозяев Эрик Карлссон, в активе которого заброшенная шайба и три результативные передачи. Третья звезда — шведский форвард «Пингвинз» Эльмер Сёдерблом, у которого гол+пас.
