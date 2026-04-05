Оформивший хет-трик Евгений Малкин признан первой звездой матча с «Флоридой»

В ночь с 4 на 5 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и закончилась разгромной победой хозяев со счётом 9:4. После матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших его игроков.

Первой звездой стал российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, на счету которого три заброшенные шайбы и результативная передача.

Второй звездой стал защитник хозяев Эрик Карлссон, в активе которого заброшенная шайба и три результативные передачи. Третья звезда — шведский форвард «Пингвинз» Эльмер Сёдерблом, у которого гол+пас.

