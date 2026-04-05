Евгений Малкин отреагировал на покорение отметки в 1400 очков в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин покорил отметку в 1400 очков в карьере в Национальной хоккейной лиге и прокомментировал данное достижение.
«Это, безусловно, невероятное число. Для одной команды это огромно. Мне нравится играть здесь… У нас сейчас отличная команда. Мы сыграли с полной отдачей. Очки важны, для команды эти два очка имеют огромное значение, потому что это очень важно для нас. Мы боремся за плей-офф», — приводит слова Малкина пресс-служба НХЛ.
Напомним, Евгений отметился хет-триком и голевой передачей в матче с «Флоридой» (9:4). После окончания встречи его признали первой звездой. Малкин стал вторым россиянином после Александра Овечкина, набравшим 1400 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.
