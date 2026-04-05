Евгений Малкин отреагировал на покорение отметки в 1400 очков в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин покорил отметку в 1400 очков в карьере в Национальной хоккейной лиге и прокомментировал данное достижение.

05 апреля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
9 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Аччари (Сёдерблом, Карлссон) – 00:20     2:0 Карлссон (Кросби, Чинахов) – 05:06 (pp)     2:1 Грир (Рейнхардт, Форслинг) – 07:10     2:2 Джонс (Швиндт) – 14:31     3:2 Манта – 21:51     4:2 Малкин (Карлссон, Кросби) – 25:51 (pp)     5:2 Малкин (Новак, Ракелль) – 28:27     6:2 Сёдерблом (Дьюар) – 29:53     7:2 Ракелль (Малкин, Карлссон) – 37:48 (pp)     8:2 Ши (Жирар, Манта) – 38:07     9:2 Малкин – 43:30     9:3 Грегор (Беннетт, Ткачук) – 48:02     9:4 Самоскевич (Грир) – 50:46    

«Это, безусловно, невероятное число. Для одной команды это огромно. Мне нравится играть здесь… У нас сейчас отличная команда. Мы сыграли с полной отдачей. Очки важны, для команды эти два очка имеют огромное значение, потому что это очень важно для нас. Мы боремся за плей-офф», — приводит слова Малкина пресс-служба НХЛ.

Напомним, Евгений отметился хет-триком и голевой передачей в матче с «Флоридой» (9:4). После окончания встречи его признали первой звездой. Малкин стал вторым россиянином после Александра Овечкина, набравшим 1400 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.

Малкин поздравил Кросби со званием лучшего бомбардира

