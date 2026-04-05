Видео хет-трика российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина

39-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин оформил хет-трик и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 с «Флоридой Пантерз» (9:4). Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена».

Малкин стал самым возрастным игроком в истории «Пингвинз», сделавшим хет-трик, также он был признан первой звездой матча.

В текущем сезоне российский форвард набрал 57 очков в 53 матчах (18 голов и 39 результативных передач).

Малкин стал вторым россиянином после Александра Овечкина, набравшим 1400 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.