«Эдмонтон» проиграл дома «Вегасу», Макдэвид очков не набрал, у Барбашёва 2 ассиста

В ночь с 4 на 5 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 5:1.

В составе хозяев единственную шайбу забросил Эван Бушар. Лучший бомбардир лиги канадский нападающий Конор Макдэвид очков не набрал.

В составе гостей голы записали на свой счёт Бретт Хауден, Колтон Сиссонс, Жереми Лозон, Марк Стоун и Расмус Андерссон. Российский форвард Иван Барбашёв оформил ассистентский дубль.

Российские хоккеисты Василий Подколзин («Ойлерз») и Павел Дорофеев («Голден Найтс») результативными действиями не отметились.

Следующие встречи команды проведут 8 апреля в гостях: «Эдмонтон Ойлерз» сыграет с «Ютой Маммот», а «Вегас Голден Найтс» встретится с «Ванкувер Кэнакс».