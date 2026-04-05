Эдмонтон Ойлерз – Вегас Голден Найтс, результат матча 5 апреля 2026, счет 1:5, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Эдмонтон» проиграл дома «Вегасу», Макдэвид очков не набрал, у Барбашёва 2 ассиста
В ночь с 4 на 5 апреля завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на льду «Роджерс Плэйс» (Эдмонтон, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
1 : 5
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Хауден (Айкел) – 11:43     0:2 Сиссонс (Марнер, Лозон) – 25:44     0:3 Лозон (Айкел, Хауден) – 28:05     1:3 Бушар (Рословик, Савуа) – 39:26     1:4 Стоун (Барбашёв, Айкел) – 44:04     1:5 Андерссон (Барбашёв, Ханифин) – 56:13 (pp)    

В составе хозяев единственную шайбу забросил Эван Бушар. Лучший бомбардир лиги канадский нападающий Конор Макдэвид очков не набрал.

В составе гостей голы записали на свой счёт Бретт Хауден, Колтон Сиссонс, Жереми Лозон, Марк Стоун и Расмус Андерссон. Российский форвард Иван Барбашёв оформил ассистентский дубль.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Российские хоккеисты Василий Подколзин («Ойлерз») и Павел Дорофеев («Голден Найтс») результативными действиями не отметились.

Следующие встречи команды проведут 8 апреля в гостях: «Эдмонтон Ойлерз» сыграет с «Ютой Маммот», а «Вегас Голден Найтс» встретится с «Ванкувер Кэнакс».

