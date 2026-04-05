Ситуация в гонке бомбардиров НХЛ между Кучеровым, Макдэвидом и Маккинноном на 5 апреля

Ситуация в гонке бомбардиров НХЛ на утро 5 апреля изменилась.

Первое место в гонке бомбардиров, как и ранее, занимает нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, на счету которого 126 (43+83) очков. На втором месте по-прежнему российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, на счету которого теперь 125 (42+83) очка. На третьей строчке находится Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш») — в его активе 122 (51+71) очка.

Напомним, этой ночью Никита Кучеров и Натан Маккиннон забили по голу, Коннор Макдэвид результативных действий не оформлял.

