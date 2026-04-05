«Нэшвилл» одержал победу над «Сан-Хосе», у Орлова — передача

В ночь на 5 апреля, в Сан-Хосе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр», одержали гости со счётом 6:3.

В составе «Сан-Хосе» отличились Ник Ледди, Маклин Селебрини и Александер Веннберг. За «Нэшвилл» заброшенными шайбами отметились Филип Форсберг (дважды), Стивен Стэмкос, Райан О'Райлли, Эрик Хаула и Тайсон Джост.

Российский защитник «Шаркс» Дмитрий Орлов записал на свой счёт результативную передачу, а защитник Шакир Мухамадуллин и форвард Игорь Чернышов результативными действиями не отметились. Российский нападающий «Предаторз» Фёдор Свечков очков не набрал.