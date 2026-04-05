Сан-Хосе Шаркс — Нэшвилл Предаторз, результат матча 5 апреля 2026 года, счет 3:6, НХЛ 2025/2026

«Нэшвилл» одержал победу над «Сан-Хосе», у Орлова — передача
В ночь на 5 апреля, в Сан-Хосе (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр», одержали гости со счётом 6:3.

05 апреля 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 6
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Форсберг (Маршессо, Йози) – 08:38 (pp)     0:2 Форсберг (Вуд, Вильсбю) – 09:54     0:3 Стэмкос (Форсберг, Йози) – 16:55 (pp)     1:3 Ледди (Эклунд) – 35:49     2:3 Селебрини (Граф, Ледди) – 39:41     3:3 Веннберг (Орлов) – 41:06     3:4 О'Райлли (Евангелиста, Джост) – 48:28     3:5 Хаула (Джост) – 57:26 (sh)     3:6 Джост (О'Райлли, Вильсбю) – 58:45    

В составе «Сан-Хосе» отличились Ник Ледди, Маклин Селебрини и Александер Веннберг. За «Нэшвилл» заброшенными шайбами отметились Филип Форсберг (дважды), Стивен Стэмкос, Райан О'Райлли, Эрик Хаула и Тайсон Джост.

Российский защитник «Шаркс» Дмитрий Орлов записал на свой счёт результативную передачу, а защитник Шакир Мухамадуллин и форвард Игорь Чернышов результативными действиями не отметились. Российский нападающий «Предаторз» Фёдор Свечков очков не набрал.

