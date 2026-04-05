Сиэтл Кракен — Чикаго Блэкхоукс, результат матча 5 апреля 2026 года, счет 2:4, НХЛ 2025/2026

Гол и передача Михеева помогли «Чикаго» победить «Сиэтл» на выезде
В ночь на 5 апреля в Сиэтле (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена», одержали гости со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 4
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Терявяйнен (Бедард, Назар) – 29:15 (pp)     0:2 Бертуцци (Михеев, Кайзер) – 39:37     1:2 Шварц (Толванен, Бенирс) – 50:48     1:3 Бойсверт (Корчински, Слаггерт) – 53:08     2:3 Какко (Каттон, Шварц) – 54:18     2:4 Михеев (Кайзер, Бедард) – 58:48    

В составе «Сиэтла» отличились Джейден Шварц и Каапо Какко. За «Чикаго» заброшенными шайбами отметились Теуво Терявяйнен, Тайлер Бертуцци, Саша Бойсверт и Илья Михеев.

Российский нападающий Илья Михеев также записал на свой счёт результативную передачу.

«Кракен» располагаются на 13-м месте в турнирной таблице Западной конференции с 75 очками после 75 встреч. «Блэкхоукс» занимают 15-ю строчку, набрав 70 очков в 77 играх.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
