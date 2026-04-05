Гол и передача Михеева помогли «Чикаго» победить «Сиэтл» на выезде
Поделиться
В ночь на 5 апреля в Сиэтле (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена», одержали гости со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
05 апреля 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
2 : 4
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Терявяйнен (Бедард, Назар) – 29:15 (pp) 0:2 Бертуцци (Михеев, Кайзер) – 39:37 1:2 Шварц (Толванен, Бенирс) – 50:48 1:3 Бойсверт (Корчински, Слаггерт) – 53:08 2:3 Какко (Каттон, Шварц) – 54:18 2:4 Михеев (Кайзер, Бедард) – 58:48
В составе «Сиэтла» отличились Джейден Шварц и Каапо Какко. За «Чикаго» заброшенными шайбами отметились Теуво Терявяйнен, Тайлер Бертуцци, Саша Бойсверт и Илья Михеев.
Российский нападающий Илья Михеев также записал на свой счёт результативную передачу.
«Кракен» располагаются на 13-м месте в турнирной таблице Западной конференции с 75 очками после 75 встреч. «Блэкхоукс» занимают 15-ю строчку, набрав 70 очков в 77 играх.
Комментарии
- 6 апреля 2026
-
10:45
-
10:20
-
10:00
-
09:45
-
09:25
-
09:10
-
08:50
-
08:50
-
08:30
-
08:15
-
07:45
-
07:30
-
07:27
-
07:21
-
07:15
-
07:05
-
06:47
-
06:46
-
06:28
-
06:27
-
06:11
-
06:02
-
05:46
-
05:40
-
05:38
-
04:54
-
04:46
-
04:39
-
04:36
-
04:04
-
02:45
-
02:43
-
02:33
-
02:26
-
02:15