Гол и передача Михеева помогли «Чикаго» победить «Сиэтл» на выезде

В ночь на 5 апреля в Сиэтле (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена», одержали гости со счётом 4:2.

В составе «Сиэтла» отличились Джейден Шварц и Каапо Какко. За «Чикаго» заброшенными шайбами отметились Теуво Терявяйнен, Тайлер Бертуцци, Саша Бойсверт и Илья Михеев.

Российский нападающий Илья Михеев также записал на свой счёт результативную передачу.

«Кракен» располагаются на 13-м месте в турнирной таблице Западной конференции с 75 очками после 75 встреч. «Блэкхоукс» занимают 15-ю строчку, набрав 70 очков в 77 играх.